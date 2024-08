O português Iuri Leitão termina a corrida de ritmo (tempo race), a segunda etapa do omnium, no segundo lugar e sobe a terceiro na geral da prova olímpica.

O belga Fabio van den Bossche foi o primeiro da tempo race.

No primeiro evento, o português foi sétimo.

Faltam ainda mais duas provas para terminar o evento. No final fazem-se as contas finais e as medalhas.