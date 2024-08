O português Iuri Leitão conquistou a medalha de prata no "omnium" dos Jogos Olímpicos.

Numa prova intensa, o ouro sorriu ao francês Benjamin Thomas e o bronze ao belga Fabio van den Bossche.

Português, de 26 anos, fez 153 pontos, contra 164 do gaulês.

Iuri Leitão, campeão do mundo da modalidade, consegue a segunda medalha portuguesa em Paris, depois do bronze de Patrícia Sampaio, no judo.

