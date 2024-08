Gabriel Mendes. “Iuri fez um trabalho de excelência”

O selecionador de ciclismo de pista, Gabriel Mendes, está muito feliz com a prata de Iuri Leitão conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris.

"É qualquer coisa de fantástico. É preciso ver que é a primeira vez nuns Jogos, com masculinos. E chegar aqui, com o trabalho todo, conseguir a medalha é fantástico”, disse à RTP.

Gabriel Mendes elogia o atleta: “O Iuri fez um trabalho de excelência, de muito esforço, para chegar ao pódio e discutir até ao final o omnium".

O técnico explica: "São quatro provas. Este evento é uma coisa muito exigente. Tudo diferente, dinâmicas diferentes. É preciso estarem sempre bem, física e mental. O Iuri conseguiu trabalhar a esse nível de uma forma fantástica e com mérito conseguiu esta medalha."

O selecionador reforça: “Já ganhámos 64 medalhas, o Iuri foi campeão do mundo. Nós tratamos com respeitos todos os adversários. Sabíamos que tínhamos uma tarefa árdua. O objetivo eram os 8 primeiros. Vai do 1.º ao 8.º. Fomos segundos. São 3 horas na pista. É um processo exigente”.

Iuri Leitão consegue a prata no omnium, a segunda medalha da comitiva portuguesa em Paris, depois do bronze de Patrícia Sampaio.