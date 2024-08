Classe 470. Diogo Costa e Carolina João garantem mais um diploma para Portugal

Diogo Costa (leme) e Carolina João (tripulação) completaram a medal race na segunda posição e terminaram a geral da classe 470 mista em quinto lugar.

A dupla portuguesa amealhou 73 pontos e conseguiu assim o oitavo diploma olímpico para a comitiva portuguesa.

"Foi uma regata com sentimentos um bocadinho ambíguos", confessou Costa, pouco depois em declarações à RTP. "O diploma olímpico e o quinto lugar são ótimos, principalmente sabendo que a Carolina começou no barco há três anos, estamos a competir contra pessoas que andam cá há mais tempo do que nós na vela. Foi ótimo, não há muitas palavras..."

Já Carolina João admitiu que "houve uma altura" em que acreditaram que poderiam conseguir algo mais do que o quinto lugar. "Mas estamos contentes, orgulhosos. Na medal viu-se que lutámos para acreditar até ao fim. O quinto é um ótimo lugar", garantiu a velejadora.

A medalha de ouro foi conquistada pelos austríacos Lukas Maehr e Lara Vadlau.