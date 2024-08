Chloé Dygert, do quase final de carreira em 2020 às duas medalhas em Paris

Assim se prova que, aos 27 anos, o talento continua todo lá, apesar de uma terrível queda no Campeonato do Mundo de 2020 quase lhe ter acabado com a carreira.

Para além da queda grave ocorreram mais uma série de contratempos, incluindo uma infeção pelo vírus Epstein-Barr e uma cirurgia cardíaca.

Apesar de todo este “menu”, Chloé Dygert regressou no Campeonato do Mundo de Glasgow em 2023 e venceu o contrarrelógio individual.

Não foi o fim do calvário de lesões, mas pelo menos viu-se uma luz ao fundo do túnel. Já voltamos à perna esquerda, a tal que mais sofreu na queda de 2020.

De recordar que nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, já tinha conseguido uma medalha de prata na prova de perseguição na pista.

Igualmente na pista, o currículo cresceu muito: sete medalhas conquistadas entre 2016 e 2020.

Na estrada, uma medalha de ouro no mundial de ciclismo em 2019, na prova de contrarrelógio e uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.

Como os azares parecem perseguir esta ciclista, Dygert caiu na prova de estrada disputada na capital francesa.

Ainda com dores da queda mais recente e com a perna esquerda ainda em recuperação desde o trambolhão de 2020, eis que chega a prova de perseguição de pista. A Nova Zelândia faz o melhor tempo da qualificação, mas os Estados Unidos respondem na final do Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines com tempo canhão (4m04.306 contra 4m04.927).