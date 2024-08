Teresa Portela está apurada para a meia-final de K1 500m: "Estou a meio segundo das melhores do mundo"

Teresa Portela garantiu a presença nas 'meias' de K1 500m, depois do quarto lugar nos quarto de final da prova disputada por volta das 12h45.

A atleta, nascida em Esposende há 36 anos, terminou a prova em quarto lugar, com um tempo de 1:52.40.

"Gostava muito de passar à final", confessou a canoísta que compete nos cinco Jogos Olímpicos. "Vamos ver como calham as semifinais, é sempre uma lotaria. Passam só as duas primeiras. De todas as formas, tenho bons indicadores, senti que agora foi uma prova mais controlada, senti-me bem. Nao tenho nada a perder. É tentar o melhor. Estou muito tranquila com o que fiz até agora e aceitarei o meu resultado."

E acrescentou: "Estou a meio segundo das melhores atletas do mundo, por isso acho que sim, é positivo (...) Tenho-me sentido muito bem nos treinos, gosto muito de treinar. O K1 500m é muito dura, muito exigente, faço-a desde Pequim. Estou mesmo desgastada".

A segunda bateria dos quartos de final foi vencida pela sueca Melina Andersson (1:49.21), seguida pela espanhola Estefania Fernández (1:51.24) e pela ucraniana Mariya Povkh (1:52.09). Em quinto lugar, também apurada para a semifinal de K1 500m ficou a francesa Manon Hostens (1:52.82).

A semifinal será disputada no sábado.