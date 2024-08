Ronaldo no relvado, Pany no pavilhão: ala abandona Sporting e muda-se para o Al Nassr

O ala Pany Varela, campeão mundial de futsal com Portugal, vai alinhar no Al Nassr, da Arábia Saudita, depois de oito temporadas no Sporting, anunciou hoje o emblema lisboeta no seu site oficial.

“O Sporting informa que chegou a acordo com o Al Nassr para a transferência a título definitivo do futsalista Pany Varela. O Sporting deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais e agradece os oito anos de dedicação e os 21 títulos conquistados”, lê-se na nota publicada pelos ‘leões’.

Aos 35 anos, Anilton César Varela da Silva, jogador nascido em Cabo Verde e mais conhecido como Pany Varela, segue para a sua primeira aventura no estrangeiro, depois de ter realizado toda a carreira em solo português e com vários títulos, incluindo oito campeonatos, sete Taças de Portugal e três Liga dos Campeões.

Só com o Sporting, Pany somou seis campeonatos e duas ‘Champions’, tendo sido eleito o melhor jogador do mundo na modalidade em 2022 pelo portal Futsal Planet.

Antes de representar o clube de Alvalade, o ala passou pelo Benfica, Belenenses, Olivais e Fundão.

Conta com 92 internacionalizações por Portugal, com 32 golos, tendo ajudado a seleção nacional a vencer o Mundial de 2021 e os Europeus de 2022 e 2018.

O Al Nassr passa a contar com mais um português nas suas ‘fileiras’, mas agora no futsal, já que a equipa principal de futebol é treinada por Luís Castro e o plantel integra os internacionais Cristiano Ronaldo e Otávio.