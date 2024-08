Pimenta apura-se diretamente para as meias-finais de K1 1000m: "É um tempo razoável, não é mau"

Fernando Pimenta terminou em primeiro lugar na primeira bateria da qualificação de K1 1000 metros e apurou-se diretamente para as meias-finais da categoria.

O atleta português terminou a prova em 3:29.76. "É um tempo razoável, não é mau", diria na entrevista rápida depois da prova.

"Queria passar direto para não ter de fazer mais uma prova hoje. Tinha neste grupo dois atletas com quem nunca competi, o que está a competir pelo individual, o bielorrusso, e o americano, que foi campeão do mundo de sub-23 há 15 dias, está num bom momento de forma. Quando competimos com alguém que já conhecemos, é uma coisa... Estava um bocadinho ansioso para começar a competição, tentei desfrutar ao máximo", começou por dizer aos microfones dos jornalistas portugueses.

E acrescentou: "Quero agradecer a energia dos portugueses que estavam ali na linha de partida, fizeram-me chorar antes de começar a prova. É sempre bom receber esta energia. Foi muito emocionante, estava ali a uns segundos de largar e eles começaram a gritar bem alto Portugal e Pimenta. Não dava para esconder, hoje vim competir sem óculos..."

Em segundo lugar, com um tempo de 3:32.07, ficou Uladzislau Kravets, que pertence à equipa 'Individual Neutral Athletes' onde se inserem os atletas russos e bielorrussos que atuam sem as respetivas bandeiras.

Os dois primeiros classificados seguiam para as 'meias', que vai acontecer no sábado, e os restantes atletas disputam os quartos de final.