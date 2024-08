Jogos Olímpicos. Conheça o calendário dos portugueses para esta quarta-feira

A participação portuguesa nos Jogos Olímpicos desta quarta-feira fica marcada pela entrada em cena dos dois principais candidatos a medalhas na comitiva nacional: Fernando Pimenta e Pedro Pablo Pichardo.

O dia arranca precisamente com canoagem, com as eliminatórias de Teresa Portela, às 8h30, no K1 500m. Fernando Pimenta, duas vezes medalhado olímpico, arranca pouco depois, pelas 9h40, no K1 1000m.

Às 11h13, Mafalda Pires de Lima disputa quatro regatas no kite da vela, seguida das rondas de qualificação de Thomas Augusto no skate, pelas 11h30. A manhã fica concluída com os quartos de final de Teresa Portela (12h30) e Fernando Pimenta (13h10), se lá chegarem.

Ao início da tarde, a dupla de velejadores Diogo Costa e Carolina João vai disputar as medalhas na vela, na prova de dinghy misto. Arranca às 14h43.

No atletismo, Portugal está representado apenas no triplo santo esta quarta-feira. Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico em título, e Tiago Pereira arrancam a qualificação às 18h15.

Portugal somou, até ao momento, uma medalha de bronze, conquistada pela judoca Patrícia Sampaio, e sete diplomas olímpicos: três no triatlo, um no judo, um no ciclismo e um no tiro.