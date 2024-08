Faltam análises, mas pode haver ligação entre água do Sena e doença dos atletas

A médica de saúde pública Joana Moreno explica à Renascença o que pode ter acontecido aos atletas portugueses do triatlo que terão ficado doentes depois de terem ingerido água do Sena durante a prova de triatlo dos Jogos Olímpicos.

Até que ponto é possível estabelecer uma relação causa/efeito entre os casos de gastroenterite no triatlo e o facto de terem nadado no rio Sena.

No que diz respeito a causa/efeito não é possível relacioná-los sem exames específicos à água e a amostras dos doentes que participaram no evento. Nós sabemos que estas bactérias que ocorrem na água, como por exemplo a E.coli – que é a que tem sido mais falada -, bactérias que causam doenças gastrointestinais e que têm exatamente como fonte o consumo de água contaminada. Nós sabemos que durante a atividade desportiva este consumo de água, muitas vezes inadvertido, acontece e pode haver uma associação.

Os sinais dos sintomas apresentados pelos triatletas são compatíveis com uma infeção provocada pela água do rio?

As infeções gastrointestinais são todas mais ou menos da mesma forma, mas podem ser diferentes bactérias aqui envolvidas, mas sim, infeções gastrointestinais podem estar associadas a estas bactérias que foram detetadas no rio Sena. Não é possível excluir, nem totalmente afirmar esta relação, mas é possível que ela tenha existido.

A propagação da bactéria faz-se de qualquer outra forma ou simplesmente por contacto direto com a bactéria?

Estas bactérias – e especificamente a Ecoli – pode ser adquirida de várias formas, mas a forma principal é através do consumo de água contaminada. Obviamente que estes casos podem ter em comum a ingestão de alimento que estivesse contaminado com esta bactéria e, por isso, ser essa a origem da infeção e não o rio Sena, mas isso implica uma maior investigação de qual foi a alimentação dos atletas. Outra forma de transmissão de doenças gastrointestinais – embora menos comum – é de pessoa a pessoa, alguém ficar doente com esta sintomatologia e, por haver uma deficitária higienização das mãos poder outra pessoa ficar doente por contacto com objetos. De facto, a forma principal é o consumo de água ou o consumo de alimentos contaminados.

A monitorização no rio Sena tem sido constante, mas as alterações de características da água, também.

Por exemplo, aqui em Portugal, fazemos a monitorização constante da água do mar e verificamos essas flutuações. Uma primeira análise pode dar a deteção destas bactérias em quantidades anormais e depois fazemos análises subsequentes e já podem estar valores abaixo dos limites definidos. Acredito que essas análises tenham sido feitas e que a autorização para ser utilizado o rio para essas atividades se tenham baseado nestas análises da organização, mas não é possível controlar a todo o momento a qualidade de um rio.

Qual é o quadro espectável de evolução da doença nos atletas?

Em termos de evolução da doença depende do tipo de bactéria que tiver causado esta doença. Não é só a E.coli que pode estar nas águas e, por isso, a vigilância também inclui outro tipo de bactérias semelhantes. Dependendo da bactéria que causou esta doença poderá ser, ou não, um quadro mais prolongado no tempo do que outros. Em pessoas saudáveis o esperado é que seja uma doença autolimitada. É expectável que ao fim de alguns dias a pessoa já não tenha a sintomatologia que apresentou no início. Casos mais graves são esperados me pessoas que, por algum motivo, algum défice imunitário ou que pertençam a populações vulneráveis – crianças ou grávidas.

O verão é uma altura de maior risco

De facto, as doenças transmitidas por água e alimentos são comuns nesta época do ano, principalmente porque as pessoas levam comida para a praia e a comida não ficar conformada no frigorífico. Ou então mesmo por frequentaram rios ou o próprio que possam estar contaminados. É importante que as pessoas tenham os cuidados necessários e se tiverem sintomas compatíveis devem deslocar-se aos serviços clínicos.

Esses sintomas são facilmente detetáveis?

Sim, normalmente diarreia, dor de barriga, eventualmente febre, em casos mais específicos, e vómitos também.