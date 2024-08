Câmara de Paris confia na decisão do Comité Olímpico sobre água do Sena

O vereador português da Câmara de Paris, Hermano Sanches Ruivo, admite que os organismos dos atletas possam ter reagido de diferente forma perante as circunstâncias do rio Sena, mas diz que há que confiar na decisão do Comité Olímpico Internacional de ter permitido a realização das provas de triatlo nos Jogos Olímpicos.

Em declarações à Renascença, Sanches Ruivo diz que a qualidade da água do rio que banha Paris pode mudar muito rapidamente.

A prova de águas abertas ainda está por realizar, mas o vereador acrescenta que a última decisão “é sempre do comité olímpico e não da Câmara de Paris”.

As provas (e os treinos) chegaram a ser adiadas, mas as provas (feminina e masculina) acabaram por realizar-se, tal como a estafeta mista, uns dias depois.

De recordar que alguns atletas do triatlo estão a apresentar sintomas que podem estar relacionados com a bactéria E.coli depois das provas já realizadas.