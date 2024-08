​Ucrânia faz “lobby” em Paris com ajuda portuguesa: “Há muitas histórias para contar"

Há uma equipa de assessoria portuguesa responsável por toda a comunicação da Casa da Ucrânia em Paris, um espaço do Ministério do Desporto ucraniano que visa manter vivo o mediatismo em redor do país no atual contexto de guerra com a Rússia.



E isto, claro, à ‘boleia’ da presença da imprensa global na capital francesa.

“Estamos a trabalhar diretamente com o governo ucraniano, para que se saiba das histórias que os ucranianos querem contar durante estes Jogos Olímpicos”, explica o jornalista Pedro Pinto, que dirige uma equipa de profissionais portugueses a quem o executivo de Kiev ‘chegou’ (e contratou) em face da ligação que já existia com outros ‘clientes’, como o clube Shakhtar Donetsk.