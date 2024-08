Mais um treino de natação no Sena cancelado devido à qualidade da água. É a quinta vez

Mais um dia, mais uma deceção originada nas águas do Sena. A organização dos Jogos Olímpicos cancelou, pela quinta vez, uma sessão de treinos devido à pouca qualidade da água no rio de Paris.

Desta vez os lesados foram os atletas de águas abertas. É nesse segmento que estará a competir Angélica André, mais exatamente nos 10 quilómetros, que terão supostamente a sessão de treino na quarta-feira e a prova na quinta-feira.

De acordo com a BBC, os níveis de E. coli, a tal substância que terá levado uma atleta belga para o hospital, até apresentam valores aceitáveis, mas tal não acontece com a bactéria enterococcus

“Estamos confiantes de que os eventos irão decorrer como planeado, dada a tendência meteorológica”, garantiu Anne Descamps, a porta-voz da World Aquatics.

A BBC dá conta ainda de que, caso as chuvas e a qualidade da água do Sena não permitam que a maratona de natação aconteça, a prova será mudada para Vaires-sur-Marne.

As águas do Sena, de qualquer forma, serão sempre de boa memória para a comitiva portuguesa, que garantiu três diplomas na prova de triatlo. Primeiro, com Ricardo Batista (6.º lugar) e Vasco Vilaça (5.º) e depois na estafeta mista (5º), competição para a qual se juntaram Melanie Santos e Maria Tomé, a atleta estreante que conseguiu, na prova individual, o 11.º posto.