Jogos Olímpicos. Conheça o calendário dos portugueses para esta terça-feira

A participação portuguesa nos Jogos Olímpicos arranca, esta terça-feira, bem cedo pelas 9h00 da manhã com o atletismo.

No Stade de France, Salomé Afonso entra em prova às 9h05 para as eliminatórias de 1500 metros, seguida de Leandro Ramos, às 9h20, nas eliminatórias do lançamento do dardo.

Às 10h15, Agate de Sousa arranca as qualificações no salto em comprimento e às 10h20 é a vez de Cátia Azevedo subir à pista para a repescagem dos 400 metros.

Às 10h30 arranca a participação portuguesa na canoagem, uma das modalidades em que Portugal deposita mais esperanças de medalhas.

O cabeça de cartaz Fernando Pimenta só arranca na quarta-feira, mas hoje é dia de João Ribeiro e Messias Baptista arrancarem as eliminatórias no K2 500 metros. A dupla entra em competição após o título de campeões do mundo em 2023. Os quartos de final disputam-se às 13h30, caso lá cheguem.

Às 11h15, Diogo Costa e Carolina João vão para o mar na sétima e oitava regatas do Dinghy misto, seguidos de Mafalda Pires de Lima, no kite, às 11h23.



Na parte da tarde, apenas uma prova com portugueses: às 19h07, Fatoumata Diallo vai tentar apurar-se para a final nos 400 metros barreiras.

Portugal somou, até ao momento, uma medalha de bronze, conquistada pela judoca Patrícia Sampaio, e sete diplomas olímpicos: três no triatlo, um no judo, um no ciclismo e um no tiro.