Cubano faz história. Mijain Lopez é o primeiro a conseguir 5 ouros no mesmo evento

O lutador cubano Mijaín López fechou esta terça-feira a carreira profissional, aos 41 anos, ao vencer a final olímpica de 130 kg na luta greco-romana, tornando-se no primeiro desportista a conquistar cinco medalhas de ouro consecutivas na mesma categoria.

Na final ante o chileno Yasmani Acosta, não deu qualquer hipótese e venceu por 6-0, no torneio dos Jogos Olímpicos Paris2024 em que, em quatro combates, cedeu apenas dois pontos, marcando sempre mais de três.

O cubano venceu nesta categoria em Pequim'2008, Londres'2012, Rio'2016 e Tóquio'2020, somando-lhe agora Paris'2024, um feito inédito se se tiver em conta apenas atletas que venceram de forma consecutiva, em eventos individuais e sempre na mesma categoria.

Depois do combate, Mijaín López, também cinco vezes campeão do mundo, tirou as botas no meio do tapete, simbolizando o fim da carreira, já anunciado, deixando a modalidade como um dos maiores de sempre na luta.

O vigente campeão do mundo, o iraniano Amin Mirzazadeh, ficou com a medalha de bronze nesta categoria da luta greco-romana.