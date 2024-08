Agate de Sousa falha final do salto em comprimento em Paris

A saltadora Agate de Sousa falhou esta terça-feira a final do salto em comprimento dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao concluir o Grupo A de qualificação no 13.º lugar, no Stade de France.

A atleta portuguesa efetuou o seu melhor salto na primeira tentativa, com 6,34 metros, longe dos 7,03 que tem como melhor marca pessoal e dos 6,59 metros obtidos pela francesa Hilary Kptacha, a 12.ª e última apurada para a final.

A atleta do Benfica, estreante em Jogos Olímpicos, concluiu a prova no 24.º lugar.