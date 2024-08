Um 'peixe-voador' criado no aquário de Nuno Pina (esta história começou no Facebook)

Entre uma mensagem no Facebook e a glória na ‘Arena Paris La Defénse’, o local do torneio olímpico de natação de 2024, passaram dois anos que alteraram completamente a vida, pessoal e profissional, de Nuno Pina. O fisioterapeuta e preparador físico de Almofala, Caldas da Rainha, é hoje um dos rostos por trás do fenómeno que a piscina francesa deu a conhecer. Com isso, ele próprio veio à tona no maior palco mediático do desporto mundial.

Pina integra a equipa olímpica chinesa de natação, através do comité e da federação locais, a cujos quadros está ligado. E, em Paris, o novo campeão olímpico em 100 metros livres (mais recorde olímpico) e em 4×100m estilos, Pan Zhanle, de 19 anos, é um dos meninos do seu aquário. “Estou mais debruçado sobre um grupo de atletas, uma rapariga e quatro rapazes, e realmente entre eles está o Pan. Um atleta que se situa, de facto, mais acima no radar internacional. É um craque”, admite, depois de o jovem nadador ter deixado o mundo de boca aberta. Primeiro ao estabelecer um novo recorde mundial nos 100 metros livres (a sua especialidade), quando retirou 40 centésimos à melhor marca de sempre... que já lhe pertencia.

E a seguir, na derradeira jornada da natação, ao ser protagonista de uma espetacular recuperação no último percurso das estafetas em 4x100 metros, que ajudou (e muito) a China a bater pela primeira vez os Estados Unidos, e a França de León Marchand, nesta disciplina. E assim arrebatou um novo ouro para a missão olímpica do maior país da ásia oriental. “Ele conseguiu um feito incrível, que me deixa orgulhoso”, confessa Pina. Mas, puxando o filme atrás, como se iniciou esta relação? Foi o que procuramos saber, na conversa com o recuperador luso. “Tudo começou com um alerta de um ex-estagiário meu, no Facebook, para uma proposta de trabalho na China. Seguiram-se contactos e entrevistas até me dizerem que fiquei com o lugar”, adianta o técnico, com satisfação ao recordá-lo, explicando nestas declarações à Renascença no que consistem atualmente as suas funções.