Caso vença o Servette, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o Sp. Braga vai defrontar Trabzonspor ou Rapid Viena no play-off da competição.

A equipa treinada por Daniel Sousa defronta os suíços do Servette nos dias 8 e 15 de agosto, em Braga e em Genebra, respetivamente.

Os minhotos eliminaram os israelitas do Maccabi Petah Tikva, com vitórias por 2-0 e 5-0, na segunda pré-eliminatória do torneio.