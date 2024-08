O baile da Rebeca (ou o dia em que Biles celebrou a grandeza alheia)

Se um extraterrestre aterrasse em Paris e espreitasse o pódio da prova de solo, na ginástica artística olímpica, desconfiaria que se estava a ver ao espelho.

Rebeca Andrade, no lugar mais alto da escada que desagua no céu, estava amparada pelas vénias de Simone Biles Jordan Chiles. A ginasta paulista, agora a mais medalhada da história do desporto brasileiro (ultrapassa a judoca Beatriz Souza) depois das quatro medalhas em Paris e duas em Tóquio, acabava de superar a maior lenda da modalidade.

Biles, que já acabara em quinto na barra e trancara o rosto como se trancam as coisas importantes (ou pesadas, como a dor), parecia feliz pela rival, a tal que a obriga a ser maior e melhor. Palavras da própria.

A atleta do Flamengo encheu de pó de magnésio os pés e as mãos e até a traseira dos joelhos antes de subir ao tapete. E sorriu gigantemente antes de iniciar o seu esquema no solo. Começou com uns passinhos de dança, afinal o medley com Beyoncé (“End of Time”), Anitta ("Movimento da Sanfoninha") e o “Baile de Favela”, de MC João, como já se tinha ouvido em Tóquio 2020, a isso mesmo obrigava.

Depois, começou a correr, a dar cambalhotas mágicas, a voar, a sorrir, e a voar outra vez, fazendo piruetas, rodando no chão, afastando os braços e agitando as pernas. O cabelo mantinha-se impecável, era um pompom imperturbável como ela. Algumas ginastas de outros países seguiam os passos da brasileira e até a imitavam, junto ao tapete, usando-o como tambor, ao som da alegre e enérgica música.

Na véspera desta final, onde bateu Simone Biles (ouro no all-around, salto e na prova de equipas), a ginasta brasileira reconhecia que deveria ser a sua derradeira aparição nesta prova. É que o corpo está sofrido e, assim, torna-se improvável que em Los Angeles 2026 repita a dose no solo.

“É que é pesado para a minha perna, meus joelhos, meus pés, meu tendão... São dores de cabeça que eu sinto que não preciso de ter mais. Não preciso mais de provar nada a ninguém, sabe? Eu já fiz tudo o que eu podia fazer dentro do meu desporto, eu estou muito orgulhosa de tudo que eu conquistei”, desabafou ainda antes de sonhar que o ouro estava a cutucar as janelas da sua lembrança futura. Em Tóquio, há três anos, conquistou o ouro no salto.