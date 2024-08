Nos Jogos de St. Louis em 1904 surgiram as medalhas de prata e bronze (e heróis com perna de pau, brandy nas veias e um meteorito)

O primeiro a passar a meta foi mesmo Lorz, o tal pedreiro. Tirou as suas fotografias, espalhou os seus sorrisos e até posou ao lado da filha do Presidente norte-americano, Theodore Roosevelt. Mais tarde, soube-se que tinha feito uma parte importante do percurso de carro, imitando o que Spriridon Belokas fizera uns anos antes, mas de carroça, conta este artigo do "É desporto". Mais tarde, Lorz diria que tudo se tratou de uma piada.

O herói desse dia foi então Hicks, que passou mal para ter essa memória. Rezam os relatos e a lenda que teve de ser reanimado algumas vezes, há até fotografias que o mostram a ser amparado por dois homens (como a da capa deste artigo). E lá lhe enfiaram no organismo alguns copos de brandy e suplementos de estricnina, um químico que até pode matar na dose errada, a tal substância que Elis Regina canta em “Tiro ao Álvaro” (Teu olhar mata mais/Que bala de carabina/Que veneno estricnina/Que peixeira de baiano).

O novo medalha de ouro da maratona, Hicks, terá superado a meta embriagado ou pelo menos num estado de consciência alternativo. A estreia do pódio com três degraus recebeu ainda Albert Corey e Arthur Newton, ambos norte-americanos. O último correu em 1900.