Jogos Olímpicos. Portugal faz 5.º lugar no triatlo misto

O triatlo nacional obteve mais um bom desempenho em Paris. Desta vez, e na manhã desta segunda-feira, foi a vez da estafeta mista conquistar o 5º lugar.

Maria Tomé, Melanie Santos, Vasco Vilaça e Ricardo Batista foram os elementos da equipa lusa que apenas foram batidos pela Alemanha, que bateu a Grã-Bretanha e os EUA no sprint. França ficou com o quarto lugar.

A equipa nacional ficou a 1.08 minutos da seleção alemã que venceu a prova.

Depois do diploma conquistado ali por Nelson Oliveira (7.º) no contrarrelógio, e dos dois diplomas do triatlo masculino, ganhos por Vasco Vilaça (5.º) e Ricardo Batista (6.º), a missão lusa conseguiu mais um diploma olímpico, graças ao 5.º lugar na estafeta mista do triatlo.

À RTP, Vasco Vilaça disse que a equipa nacional sonhou "com a medalha desde o início", "dissemos isso após a prova individual".

"Acho que fizemos uma estafeta espetacular, depois de uns azares no início. O Ricardo fez uma recuperação inacreditável na bicicleta, deixou-nos em contacto com a frente. A Melanie, depois de uma prova que não a deixou muito contente, veio hoje com essa força extra, essa força portuguesa, e manter-nos em contacto com a frente. Acreditei, sonhei, fui para a frente. Deixei-nos muito perto do pódio. A nossa Maria foi um espetáculo. Lutou muito, infelizmente tivemos uma norte-americana muito forte, que nos passou, mas estou muito contente com o nosso diploma. É um orgulho fazer parte desta equipa com estes colegas", disse o atleta luso.

Também à estação pública, "por causa da corrente, não correu como queria".

"Quando a norte-americana me passou, perdi uma boa boleia. Depois quando o grupo me apanhou, reservei-me ao máximo para lutar pelo diploma. Conseguimos e estou muito contente", disse Maria Tomé.