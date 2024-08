Jogos Olímpicos. Duplantis bate recorde do mundo em salto com vara, que já era seu

O sueco Armand Duplantis conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e bateu o recorde do mundo no salto com vara ao saltar 6m25, marca que lhe permitiu revalidar o título olímpico em Paris.

Duplantis é a grande figura da modalidade nos últimos anos e bateu um registo que já era seu. Em abril, o sueco já tinha estabelecido o recorde em 6m24, mais um centímetro do que o seu antigo recorde, registado de 2023.

O Stade de France acompanhava com grande entusiasmo o último salto de Duplantis, que falhou as duas primeiras tentativas. As bancadas foram ao rubro quando o sueco conseguiu bater o recorde, num dos momentos mais antecipados da noite,

O domínio de Duplantis é comparado ao de Ledecky na natação e Simone Biles na ginástica. Fez pela primeira vez o melhor salto do mundo em 2020 e, desde então, superou a marca nove vezes. Foi quatro vezes campeão do mundo e agora duas vezes campeão olímpico.

O norte-americano Sam Kendricks conquista a medalha de prata, com a marca de 5,95m, e a de bronze vai para o grego Emmanouil Karalis, que saltou 5,90m.