Eduardo Marques falha "medal race" após cancelamento das últimas regatas

O velejador português Eduardo Marques falhou hoje o acesso à ‘medal race’ da classe ILCA 7 dos Jogos Olímpicos Paris 2024, depois do cancelamento das duas últimas regatas por falta de condições de navegabilidade.

Com oito regatas realizadas, das 10 inicialmente previstas, Eduardo Marques tem 101 pontos, ficando a apenas um do 10.º classificado, o irlandês Finn Lynch, o último em posição de acesso à ‘medal race’.

Também as regatas do 470 misto, com Carolina João e Diogo Costa na sétima posição, não se realizaram, embora a sétima ainda tenha sido iniciada e, posteriormente, abandonada.

No entanto, nesta classe, os portugueses mantêm-se em prova, uma vez que as regatas foram adiadas para terça-feira, dia em que devem ser feitas quatro corridas, antes da ‘medal race’.

Em kite, Mafalda Pires de Lima ainda disputou a quinta regata, uma das quatro previstas para hoje, que terminou na 15.ª posição, ocupando o 14.ª lugar, com 50 pontos, a 16 do 10.º, que dá acesso às meias-finais.

Para terça-feira estão agora previstas cinco regatas da classe, que se está a estrear nos Jogos Olímpicos.