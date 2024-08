Depois das (quase trágicas) cambalhotas no ar, Carlos Lopes deu o primeiro ouro olímpico a Portugal em 1984

Era madrugada (03h10) quando Carlos Lopes venceu a maratona olímpica de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1984, e alcançou a imortalidade para o desporto português.



A 12 de agosto de 1984, o atleta do Sporting conseguiu para Portugal o primeiro ouro olímpico do país. Histórico.

Antes de lembrarmos como foi a prova, convém recuar no tempo para um grande susto que poderia ter atirado a medalha pela janela fora.

Dezasseis dias antes dos 42.195 quilómetros em estrada norte-americana, o atleta luso foi atropelado na Segunda Circular, em Lisboa.

"Dei três cambalhotas no ar, tive o cuidado de meter a mão atrás da nuca", disse ao Correio da Manhã, em agosto de 2019.

O atleta ficou esfolado, esteve três dias sem treinar, mas não foi grave e o sonho continuou bem vivo. O corredor fazia treinos bidiários e chegava a cumprir 35 quilómetros por dia.

Carlos Lopes chegou a Los Angeles 10 dias antes da prova, mas não foi para a aldeia olímpica. Era preciso adaptar-se ao fuso horário, à temperatura e à humidade, por isso optou por trabalhar em sossego.

No dia D, Carlos Lopes era o dorsal “723”, o mais velho (37 anos) dos 114 atletas inscritos. As condições eram duras (35º graus e 76% de humidade), mas não o assustaram.

A prova foi rápida. Carlos Lopes encostou ao grupo da liderança aos 5km e, aos 35, disparou na frente. John Treacy, da Irlanda, e o britânico Charles Spedding foram os mais resistentes, mas o português reentrou isolado no estádio olímpico no último dia do evento.

"Treinei para ganhar nos últimos cinco quilómetros. Quando cheguei aos 37 quilómetros, quem tinha de resolver era eu", referiu na mesma entrevista.

A marca final não deixou dúvidas: 2:09.21 horas, recorde olímpico até aos Jogos de Pequim em 2008, 24 anos depois.

"Uma coisa única. Não há palavras que descrevam a alegria", disse Carlos Lopes, anos mais tarde.

Foram 35 segundos de vantagem para o português, a carimbar a medalha e a justificar ouvir “A Portuguesa”.

Quando chegou a altura, lá disse o speaker do estádio: "O vencedor da medalha de ouro, a representar Portugal, o campeão olímpico Carlos Lopes".

Foi o primeiro ouro olímpico para Portugal, mas a segunda medalha para Carlos Lopes: quatro anos antes, em Montreal 1976, na final dos 10 mil metros, o português só foi batido pelo finlandês Lasse Viren (que ganhou também os 5.000 e ainda fez quinto na maratona).

Portugal conquistou ainda mais duas medalhas (de bronze) nos Jogos Olímpicos 1984: António Leitão, nos 5000m, e Rosa Mota, na maratona.