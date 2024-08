Teresa Portela quer melhorar o sétimo lugar de Tóquio

A canoísta Teresa Portela fixou como objetivo para Paris 2024 melhorar o sétimo lugar conseguido em Tóquio 2020, em K1 500 metros, naqueles que vão ser os seus quintos Jogos Olímpicos.

"O meu objetivo desde sempre é melhorar o último desempenho. Fui sétima em Tóquio, por isso é difícil. No entanto, os últimos meses foram feitos muito focados, bastante duros, principalmente em termos mentais. Mas estou preparada. Independentemente do resultado, estou tranquila com o que fiz e, por isso, vou aceitá-lo", disse este domingo.

À partida para Paris, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, Teresa Portela, prometeu "desfrutar destes Jogos Olímpicos como se fossem os últimos", na verdade, à semelhança do que já tinha feito para Tóquio 2020, sem saber, na altura, se persistiria na alta competição.

Aos 36 anos, a canoísta de Gemeses, Esposende, assume que é "outra pessoa" em relação às primeiras experiências olímpicas, ainda assim sempre focada em aproveitar as oportunidades que a vida e o desporto lhe dão.

"Quando acabei Tóquio 2020, senti que estava muito tranquila com o que tinha feito e, se fosse a Paris 2024, ia ser para desfrutar. Mas, se agora estes forem os meus últimos Jogos, também gostava de saber que fiz um dos meus melhores resultados. Sair bem para sair tranquila. Tinha acontecido em Tóquio, mas não saí. Espero que desta vez também corra bem", concluiu.

A solo, Teresa Portela ficou-se pelas meias-finais em Pequim 2008, em K1 500 metros, enquanto em Londres 2012 foi oitava em K1 200 e sexta em K4 500, juntamente com Beatriz Gomes, Joana Vasconcelos e Helena Rodrigues. No Rio 2016, foi 11.ª em K1 500 e, em Tóquio 2020, foi sétima em K1 500 e 10.ª em K1 200.

Em Paris 2024, vai estar acompanhada na canoagem pelos campeões do mundo Fernando Pimenta, em K1 1.000, e João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500.