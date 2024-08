Quem são os portugueses a competir este domingo?

Neste domingo prosseguem as regatas de vela. Há um português a tentar ficar na luta pelas medalhas e outra que se estreia.

Eduardo Marques realiza mais duas regatas da classe laser, a dupla Diogo Costa/Carolina João repete dose no 470 e Mafalda Pires de Lima estreia-se no kite, tudo no mar de Marselha.

Também fora do estádio olímpico de Paris, Daniela Campos carimba a presença de Portugal na prova de estrada feminina.

No atletismo o dia começa cedo, com Lorene Bazolo a tentar o apuramento nos 200 metros, a partir das 9h55.

Ainda na sessão da manhã, por volta das 11h35, Fatoumata Diallo disputa os 400 metros barreiras.

Mais tarde, João Coelho procura a qualificação nos 400 metros (18h45) e Isaac Nader tenta a chegada à final nos 1500 metros (às 20h15).

Calendário:

9h55 - Lorène Bazolo (Atletismo - 200 metros)

11h20 - Eduardo Marques (Vela - ILCA 7)

11h33 - Mafalda Pires de Lima (Vela – kite)

11h35 - Fatoumata Diallo (Atletismo - 400 metros barreiras)

13h00 - Daniela Campos (Ciclismo)

16h05 - Diogo Costa/Carolina João (Vela – 470)

18h45 - João Coelho (Atletismo - 400 metros)

20h15 - Isaac Nader (Atletismo - 1.500)