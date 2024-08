Isaac Nader tenta chegar à final dos 1.500 metros em Paris2024

O atleta português Isaac Nader vai tentar este domingo assegurar a presença na final dos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos Paris2024, quando disputar as meias-finais da distância.

Num dia em que o atletismo coloca em ação quatro atletas, Nader, que se apurou na sexta-feira diretamente para as meias-finais, ao ser sexto na sua eliminatória, tentará hoje, a partir das 21:15 locais (20:15 em Lisboa), marcar presença na corrida decisiva, marcada para segunda-feira.

Para isso, vai ter de ser um dos seis primeiros na sua série das meias-finais, que divide com dois dos medalhados em Tóquio2020, o norueguês Jakob Ingebrigtsen, que conquistou o ouro, e o britânico Josh Kerr, bronze nos últimos Jogos e atual campeão do mundo.

Mais cedo, pela manhã, será a vez de Lorène Bazolo cumprir a primeira eliminatória dos 200 metros, depois de já ter sido eliminada na ronda inaugural dos 100 metros, na sexta-feira.

Ainda na sessão matinal no Stade de France, Fatoumata Diallo disputa a primeira ronda dos 400 barreiras, antes de o também recordista nacional e igualmente estreante olímpico João Coelho enfrentar os 400 metros.

Em Marselha, a vela tem igualmente um programa intenso, com Eduardo Marques, que, no sábado, venceu a sexta regata da classe ILCA 7, subindo ao nono posto, da dupla Carolina João e Diogo Costa em 470 e com a estreia de Mafalda Pires de Lima no kite feminino.

O ciclismo de estrada despede-se hoje dos Jogos, com a prova de fundo feminina, na qual Portugal estará representado por Daniela Campos.