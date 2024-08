O piloto português Miguel Oliveira, que tinha partido do 15.º lugar da grelha, caiu com Raúl Fernández, seu colega de equipa, na primeira volta do Grande Prémio da Grã-Bretanha em Moto GP, no circuito de Silverstone.

Já no sábado o piloto luso largou da 15.ª posição, recuperando até ao 10.º posto final, a 13,328 segundos do vencedor, o italiano Enea Bastianini (Ducati).

[Em atualização]