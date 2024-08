A dupla Diogo Costa e Carolina João, da classe 470 misto, terminou as duas regatas do dia no sétimo lugar da geral nos Jogos Olímpicos.

Na primeira etapa do dia, os portugueses foram segundos e na segunda quartos classificados.

Faltam quatro regatas para definir os 10 primeiros classificados que avançam para a “medal race”, tudo nos mares de Marselha.