Depois do bronze de Paris, o ouro em Los Angeles. O desejo de Patrícia Sampaio

A judoca Patrícia Sampaio foi recebida por dezenas de pessoas no aeroporto de Lisboa, com a medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos. A atleta quer o ouro em Los Angeles 2028.

“Trabalho para isso [conquistar o ouro] todos os dias. Depois de Los Angeles falaremos sobre isso, mas espero que sim”, referiu.

A atleta, emocionada com a receção, acrescentou: “Foi preciso coragem e resiliência para bater na trave todas as vezes e, mesmo assim, continuar a acreditar e continuar a trabalhar, mas valeu muito a pena porque no final falhei várias medalhas, mas concretizei o meu sonho maior”.

Portugal tem, até agora, uma medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris. As provas terminam no próximo domingo.