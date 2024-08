Bazolo falha passagem direta às 'meias' dos 200 metros em Paris2024

A atleta portuguesa Lorène Bazolo falhou este domingo o apuramento direto para as meias-finais dos 200 metros dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao ser quinta na sua série da primeira eliminatória, seguindo agora para a repescagem.



No Stade de France, Bazolo, a recordista de Portugal com 22,64 segundos, foi quinta classificada na primeira série, com 23,10 segundos, a sua melhor marca da época, quando se apuravam diretamente para as meias-finais as três primeiras, enquanto as restantes vão disputar uma prova de repescagem.

A atleta, de 41 anos, a cumprir a quarta presença em Jogos, depois de ter participado nos 100 e 200 metros de Tóquio2020, Rio2016 e Londres2012, disputa a prova de repescagem às 12:50 locais (11:50 em Lisboa) de segunda-feira.