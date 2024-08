Volta a Portugal 2025 vai começar na cidade da Maia

A 86.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai partir da cidade da Maia.

Depois de Águeda em 2024, a cidade da área metropolitana do Porto vai acolher o arranque da prova em 2025.



Pouco se sabe do percurso, já que ainda não acabou a edição deste ano, mas já outro detalhe do percurso foi revelado: a vila de Penedono terá uma chegada de etapa.

A localidade do distrito de Viseu, que se estreou na edição de 2024 no roteiro da “portuguesa” com a partida da 5.ª etapa, acolherá em 2025 o fim de uma tirada.