Surpresa nos 100m dá primeira medalha para Santa Lucia

Julien Alfred, de Santa Lucia, conquistou o título olímpico dos 100 metros em Paris 2024, impondo-se às norte-americanas Sha'carri Richardson e Melissa Jefferson, que completaram o pódio.

A jovem atleta de 23 anos venceu o hectómetros em 10,72 segundos, recorde nacional do seu país, para conquistar a primeira medalha olímpica de Santa Lucia, ao gastar menos 15 centésimos do que Sha'carri Richardson (10,87), e menos 20 do que Melissa Jefferson (10,92), na primeira final olímpica sem a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce desde Pequim 2008.

A campeã em Pequim 2008 e Londres 2012, prata em Tóquio 2020 e bronze no Rio 2016, de 37 anos, não compareceu nas meias-finais no Stade de France, numa competição que não contou com a jamaicana Shericka Jackson, bronze nos últimos Jogos, para se concentrar nos 200 metros.

Aos 24 anos, Sha'carri Richardson, campeã do mundo em Budapeste 2023, não conseguiu melhor do que a medalha de prata, depois de ter falhado Tóquio 2020 por doping.

Em Tóquio 2020, o pódio dos 100 metros femininos foi totalmente jamaicano, com Elaine Thompson-Herah a manter o ouro conquistado no Rio 2016, à frente de Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson.