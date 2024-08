Quem são os portugueses a competir este sábado?

Neste sábado o destaque vai para o ciclismo de estrada. Portugal vai ter dois representantes e o objetivo é tentar repetir a prata de Sérgio Paulinho há 20 anos.

A prova de Nélson Oliveira e Rui Costa começa às 10h00 e vai percorrer mais de 270 quilómetros nas ruas de Paris.

Já dentro do estádio olímpico, Pedro Buaró vai estrear-se nestes grandes palcos. A qualificação do salto com vara começa às 9h10.

Já terminaram as provas de surf e de natação dos portugueses e, enquanto não chega o evento de águas abertas, com Angélica André, as atenções marítimas viram-se para a vela, que decorre em Marselha.

Há duas embarcações com atletas lusos. A dupla Diogo Costa/Carolina João vai disputar as terceira e quarta regatas na classe 470 e Eduardo Marques vai estar na quinta e sexta etapas na classe laser.

O dia é mais “leve” e todas as provas deste sábado com atletas lusos decorrem no período da manhã.

Calendário:

9h10 - Pedro Buaró (Atletismo - Salto com vara, qualificação)

10h00 - Nelson Oliveira (Ciclismo - prova de fundo)

10h00 - Rui Costa (Ciclismo - prova de fundo)

11h00 - Diogo Costa/Carolina João (Vela - 470, regata 3 e 4)

11h00 - Eduardo Marques (Vela - ILCA 7, regatas 5 e 6)