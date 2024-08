Cavaleira Isabell Werth conquista 13.ª medalha em sete Jogos diferentes

A cavaleira alemã Isabell Werth conquistou a 13.ª medalha olímpica da carreira, aos 55 anos, depois de vencer a prova de “dressage” de equestre por equipas nos Jogos Olímpicos.

Na final da competição disputada em Versalhes, a equipa germânica superiorizou-se à Dinamarca, que ficou com a prata, e à Grã-Bretanha, medalha de bronze.

Das 13 medalhas olímpicas, oito são de ouro, sendo que em Atlanta 1996 'bisou', e cinco de prata, todas na categoria individual.

Com exceção dos Jogos Londres 2012, no qual terminou em segundo lugar, atrás da Grã-Bretanha, a Alemanha conquistou todos os títulos olímpicos nesta disciplina desde os Jogos Los Angeles 1984.

Medalha olímpica pela primeira vez nos Jogos Barcelona 1992, com o ouro na vertente de equipas e prata no individual, Isabell Werth é a única atleta com sete subidas ao pódio em sete Jogos diferentes – Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Pequim 2008, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.

No domingo, na prova de dressage de equestre individual, Werth terá a possibilidade de conquistar a 14.ª medalha olímpica.