Catorze medalhas. Katie Ledecky iguala recorde

A norte-americana Katie Ledecky tornou-se primeira nadadora a sagrar-se tetracampeã olímpica, impondo-se em Paris 2024 nos 800 metros livres, e juntou-se à ginasta soviética Larisa Latynina, na liderança da lista de mulheres com mais ouros em Jogos Olímpicos.

A atleta norte-americana com mais medalhas olímpicas (14) conseguiu o seu primeiro de nove ouros em Jogos em Londres 2012, onde com 15 anos, venceu os 800 metros, prova que venceu no Rio 2016, em Tóquio 2020 e em Paris 2024, aos 27 anos.

Aos nove ouros, dois dos quais conseguidos em Paris, onde também revalidou o título dos 1.500 metros livres, Ledecky junta quatro pratas -- a mais recente conquista na quinta-feira na estafeta dos 4x200 livres -- e um bronze.

Com a vitória nos 800 metros, onde, com o tempo de 8.11,04 minutos, se impôs à australiana Ariarne Titmus e à sua compatriota Paige Madden, medalhas de prata e bronze, a 1,25 e 1,96 segundos, respetivamente, Ledecky tornou-se a primeira nadadora da história a conseguir sagrar-se tetracampeã olímpica na mesma prova.

O feito de Katie Ledecky, único na natação feminina, foi apenas conseguido em masculinos pelo seu compatriota Michael Phelps, que entre 2004 e 2016, se sagrou quatro vezes campeão olímpico dos 200 metros estilos.

Phelps, com um impressionante palmarés de 23 ouros, lidera destacadíssimo a lista de atletas com mais subidas ao primeiro lugar do pódio, seguindo-se com nove, um grupo ao qual se juntou hoje Katie Ledecky, e no qual a ginasta soviética Larissa Latynina, que disputou os Jogos Melbourne 1956, Roma 1960 e Tóquio 1964, era a única mulher.

Os atletas Paavo Nurmi e Carl Lewis, da Finlândia e dos Estados Unidos, respetivamente, e o nadador norte-americano Marc Spitz, completam o grupo de detentores de nove ouros olímpicos.

À chegada a Paris 2024, Ledecky somava sete ouros, tendo aumentado o pecúlio na quarta-feira, nos 1.500 metros, entrando nesse dia grupo de mulheres com oito medalhas de ouro, no qual estavam a sua compatriota, e também nadadora, Jenny Thompson, e a canoísta alemã Birgit Fischer.

Ledecky soma um total de 14 medalhas olímpicas e 26 medalhas em Mundiais, 21 das quais de ouro, pecúlio para o qual não contribui este ano, em que não participou nos Mundiais Doha 2024.