Tenistas italianas Errani e Paolini na final de pares femininos do torneio olímpico

As italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, terceiras cabeças de série, qualificaram-se esta sexta-feira para a final da variante de pares femininos de ténis dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Errani e Paolini bateram as checas Karolina Muchova e Linda Noskova em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2, num embate que durou uma hora e oito minutos.



Na final, as transalpinas vão encontrar as vencedoras do embate entre as espanholas Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo, oitavas cabeças de série, e as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider.