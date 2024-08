Sérgio Paulinho. “Era o primeiro reserva” e “o segundo lugar soube-me a ouro”

O ciclista Sérgio Paulinho conquistou, a 14 de agosto de 2004, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas. Vinte anos depois, recorda, na Renascença, que nem era para participar na prova de estrada e que terminou com cãibras devido à má alimentação durante a prova. A medalha ajudou-o a melhorar o contrato que já estava apalavrado com uma equipa espanhola. Em 2024 aposta em Fernando Pimenta e Iuri Leitão para as medalhas.

Passam agora 20 anos da sua medalha de prata em Atenas. Antes propriamente da medalha e da prova, o que recorda daqueles Jogos e do ambiente que se vivia?

A memória já falha um pouco. Inicialmente, era só para estar presente no contrarrelógio, mas, à última hora, o José Azevedo – que era para fazer a prova de estrada – acabou por não fazer porque tinha acabado o Tour e estava extremamente cansado e eu, como era o primeiro reserva, entrei para o lugar do Zé. Foi um misto de emoções na altura. Primeiro por estar presente no maior evento desportivo mundial, que são os Jogos Olímpicos, e depois a sensação de ter feito as duas provas e de ter tido o resultado que tive.

No dia D, qual era o objetivo inicial? O seu e o da seleção? A medalha passava na cabeça de algum de vocês?

Não. O nosso objetivo na altura era ajudar o Cândido Barbosa – que era o nosso líder para a prova – o máximo possível. Quando o Cândido desistiu a meio da prova, mais ou menos, cada um tentou fazer o melhor pelo país e tive a sorte de estar no momento certo na decisão da corrida e conseguir ganhar a medalha.

Estava calor, humidade? O percurso assentava-lhe bem?

Estava bastante calor, mas o pior na altura foi a humidade que se fazia sentir naquele dia em Atenas. O percurso não parecia ser muito duro, mas com o clima e os quilómetros acabou por se tornar mais duro do que aquilo que estávamos a pensar. Era maioritariamente plano, só com uma subida, mas que acabou por fazer a diferença.

Eram cerca de 250 quilómetros. Em Portugal não se faziam muitas provas com esta quilometragem.

Sim, não me recordo ao certo, mas andaria pelos 250/260 quilómetros. Em Portugal nunca fizemos isso, tirando a clássica Porto – Lisboa que eram 350 quilómetros. Provas de 250/260 quilómetros não se faz em Portugal e isso foi adversidade para os portugueses. A nossa sorte, entre aspas, foi termos vindo com a rodagem da Volta a Portugal, que acabou por nos ajudar.

Às tantas, vê-se numa fuga com o Bettini, italiano que viria a conquistar o ouro. Como correram aqueles quilómetros e a ligação entre os dois?

O Bettini tinha atacado na montanha e eu fui o único que o consegui aguentar e, a partir dali, sempre houve uma excelente relação entre nós os dois até ao final

Na fuga terá começado a pensar, ‘Ai que isto, se calhar, vai dar’ ou ainda não?

Só comecei a acreditar nos últimos três quilómetros, mais ou menos, porque sabíamos que o grupo perseguidor estava muito perto de nós. O objetivo era ir até ao último quilómetro sempre a colaborar o máximo possível e, já no último quilómetro, a ideia era tentar surpreender o Bettini. Sabia que era uma missão quase impossível porque ele era naquela altura o número 1 das clássicas, mas até ao risco de meta tudo podia acontecer e sempre acreditei até ao final.

E o sprint? O Bettini acabou por levar a melhor.

Sim, recordo-me que já vinha com cãibras devido ao calor e à humidade e também devido à má alimentação que fiz durante a corrida. Tentei surpreendê-lo nos últimos 250 metros, mas foi impossível e o Bettini acabou por ganhar bastante bem e, para mim, o segundo lugar soube-me a ouro.

Acredita que a medalha foi decisiva para a sua carreira? O Sérgio esteve em grandes equipas do pelotão internacional

Não diria que foi decisiva porque antes dos Jogos Olímpicos já havia um acordo de palavra com a Liberty. Com a medalha o que aconteceu foi um melhoramento de contrato, mas não foi a medalha que espoletou a assinatura de contrato. Depois foi o trabalho que fiz na Liberty que levou ao interesse de outras equipas e a medalha não foi, em si, o fator decisivo para estar nas melhores equipas, mas sim para o melhoramento do contrato.

Não sei se conhece o percurso da prova de ciclismo em Paris, mas o que lhe parece?

Não vi ainda o percurso, mas em conversa com outras pessoas sei que tem uma subida de cerca de 500 metros e que não é um percurso com uma grande dificuldade. Mas é como digo, no ciclismo, e sendo toda a corrida em circuito, com tantas passagens numa subida – mesmo sendo curta – no final pode fazer alguma diferença, como aconteceu em Atenas.

E que tal as chamadas do Nélson Oliveira e do Rui Costa? Parece-lhe uma boa convocatória?

Sim, tanto o Nélson como o Rui são ciclistas que vêm do Tour, com uma excelente rodagem, são ciclistas que sempre que são chamados à seleção estão sempre presentes. Por isso, acho que é uma boa escolha para os Jogos.

Já temos um bom lote de ciclistas a ficar de fora (nomeadamente o João Almeida, mas outros). Isto quer dizer que o ciclismo português está a evoluir?

Sim, é uma questão pertinente. Depende sempre da decisão do selecionador, em primeiro lugar, e depois da decisão dos ciclistas. Às vezes, as pessoas podem pensar que não queremos ir aos Jogos ou Mundiais ou que quando vamos não estamos em forma, mas o fator principal destas decisões é que os ciclistas têm de pensar na equipa, aquela que nos paga o salário, e é por ela que temos de preservar os objetivos.

O caso, por exemplo, do João Almeida. Pelo que parece vai estar presente na Volta a Espanha, acabou agora o Tour, dentro de 15 dias – mais ou menos – começa a Volta a Espanha, ou seja, o João precisa de repouso absoluto para puder afrontar a Volta a Espanha nas melhores condições.

Por falar nisso, o que lhe pareceu o João Almeida no Tour? Quarto lugar e a trabalhar para Pogacar

O Tour que o João fez foi excecional. Trabalhar para o Pogacar e ainda conseguir terminar no top5 é sempre gratificante.

Para fechar, voltemos aos Jogos Olímpicos. No geral, que espectativas tem para a comitiva portuguesa? Há algumas baixas (a Auriol Dongmo ou a Patrícia Mamona, por exemplo), mas as expectativas de medalha mantêm-se…

Costumo acompanhar. Acho, por exemplo, na canoagem com o Fernando Pimenta temos uma grande hipótese de conquistar uma medalha. O Fernando está sempre numa excelente forma em Mundiais e Jogos e também acredito, por exemplo, na pista que o Iuri Leitão, depois do que fez no ano passado nos Mundiais e o que tem vindo a fazer este ano, também poderemos ter uma oportunidade no omnium.

A prova de estrada nos Jogos Olímpicos de Paris está marcada para este sábado a partir das 10h00. São mais de 270 quilómetros a pedalar nas ruas da capital francesa.