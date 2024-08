Jogos Olímpicos. Conheça o calendário dos portugueses para hoje

A participação portuguesa esta sexta-feira começa às 9h00 com as eliminatórias de Judo +78 kg, onde vai competir Rochele Nunes. Se for bem sucedido, volta a competir nas finais marcadas para as 15h00.



A partir das 9h35, Lorène Bazolo compete nos 100 metros preliminares de Atletismo, estando em jogo a passagem para a primeira ronda da prova de atletismo 100 metros, agendada para as 10h05

Na mesma modalidade, mas na primeira ronda dos 1500 metros, compete Isaac Nader, às 10h05. Às 17h10, Mariana Machado participa na primeira ronda de 5000 metros.

Ainda no atletismo, mas no lançamento de disco, Liliana Cá e Irina Rodrigues disputam a qualificação marcada para as 17h55. Às 19h10 começa o lançamento de peso- a qualificação começa às 19h10.

Na natação, Diogo Ribeiro, que foi ontem eliminado dos 50 metros livres - fez o pior tempo das meias finais - disputa agora a prova de 100 metros mariposa. O campeão mundial da modalidade tem a seu primeiro teste nas eliminatórias que acontecem às 10h00, podendo passar para as meias-finais que se jogam ao princípio da noite (20h09).

As prova de vela - regata 1 e 2 - arranca às 11h00, onde participam Diogo Costa e Carolina João. À mesma hora, Eduardo Marques participa nas regatas 3 e 4.

Gabriel Albuquerque é o único a competir na qualificação para a categoria de ginástica- trampolins, às 17h00, com a final marcada para as 18h45.