Gabriel Albuquerque termina final do trampolim em quinto lugar

O ginasta Gabriel Albuquerque faz o quinto melhor salto da final do trampolim nos Jogos Olímpicos.

O jovem, de 18 anos, conseguiu 59.740 pontos, ligeiramente abaixo do que tinha feito na qualificação (59.750). Este é o melhor resultado português nos trampolins depois de Nuno Merino ter sido sexto em Atenas 2004.

Portugal garante assim mais um diploma olímpico (posições até ao oitavo lugar), o sexto até agora depois de Nélson Oliveira (7.º no contrarrelógio), Ricardo Batista (6.º no triatlo), Vasco Vilaça (5.º no triatlo) e Maria Inês Barros (8.ª no tiro com armas de caça). Já Patrícia Sampaio conquistou o bronze no judo.

A vitória sorriu a Ivan Litvinovich, com 63.090 pontos, à frente de uma dupla chinesa: Zisai Wang e Yan Langyu.

O bielorruso renova o título conquistado em Tóquio 2020.