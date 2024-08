O velejador Eduardo Marques terminou as duas etapas do dia em laser (ILCA 7) no nono lugar da geral.

O português foi 31.º na terceira regata e 15.º na quarta.

De lembrar que no final das 10 etapas cai a pior regata de cada velejador.

Os 10 primeiros classificados avançam para a “medal race”, etapa que vale o dobro dos pontos.