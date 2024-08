Djokovic e Alcaraz na final do ténis

O sérvio Novak Djokovic vai disputar a final do torneio de singulares de ténis dos Jogos Olímpicos frente ao espanhol Carlos Alcaraz, depois de ter vencido nas meias-finais o italiano Lorenzo Musetti, em dois sets.

Djokovic, número dois do mundo e recordista de triunfos em Grand Slams com 24 troféus, superou o italiano, 16.º da hierarquia, pelos parciais de 6-4 e 6-2, num encontro que teve a duração de 1h50, disputado na terra batida do Court Philippe-Chatrier.

Djokovic, de 37 anos, procura a primeira medalha de ouro olímpica da carreira, um título que lhe falta no palmarés, uma vez que o melhor que conseguiu em Jogos foi o bronze em Pequim 2008.

Pela frente no jogo decisivo vai ter espanhol Carlos Alcaraz, terceiro jogador mundial, que bateu nas meias-finais o canadiano Félix Auger-Aliassime em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-1, em 1h16 horas.

Este será o sétimo duelo entre os dois jogadores, o quarto numa final, com ambos os tenistas a somarem três triunfos cada.

Alcaraz venceu duas vezes na final de Wimbledon, em 2023 e 2024, e nas meias-finais do Masters 1.000 de Madrid, em 2022, enquanto Djokovic triunfou nas 'meias' das ATP Finals, na final do Masters 1.000 de Cincinatti e nas meias-finais de Roland Garros, todas em 2023.