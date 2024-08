O nadador Diogo Ribeiro foi sexto classificado na terceira série dos 100 metros mariposa, concluindo a sua prova em 51.90 segundos, o que lhe valeu a 20.ª posição na classificação geral, por isso está fora das meias-finais da categoria.



Ou seja, acabaram os Jogos para o jovem de Coimbra.

O húngaro Kristof Milak ganhou a série do português, de 19 anos, com o tempo 50.19 segundos. O suíço Noe Ponti acabou a prova logo a seguir, com 50.65 segundos, seguido pelo israelita Gal Cohen Groumi, que terminou em terceiro em 51.30 segundos.

A caminhada olímpica

Foi a terceira prova em que entrou Ribeiro, depois de se ter apurado para a semifinal de 50 metros livres, ao ganhar a sua série das eliminatórias com um tempo de 21.91 segundos.

Antes disso, na sua estreia olímpica, o nadador português foi 7.º na sua série e 28.º classificado da geral nas eliminatórias dos 100m livres, com o tempo de 48.88 segundos.

Em atualização