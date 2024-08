​Daniela faz de Ana e estreia-se (com realismo) no alcatrão parisiense

Vinte e oito anos sem mulheres (portuguesas) na prova olímpica de estrada. A última, em Atlanta 96, tinha sido Ana Barros. Segue-se Daniela Campos, uma menina (ainda) de 22 anos, que cumpre o sonho de poder viajar e competir na capital francesa.



Primeiro de avião, via Orly - onde conversou com a reportagem da Renascença, entre “gates” -, e a seguir de bicicleta e já lado a lado com a nata feminina das duas rodas, na zona do Trocadéro, em pleno coração parisiense e igualmente desta 33.ª olimpíada.

“Vou estar a competir com as melhores do mundo, mas vou com tudo e estou super-tranquila. Não é todos os dias que vamos aos Jogos Olímpicos. Darei o meu melhor e vou desfrutar”, assegura Daniela Campos, com realismo na meta definida para si própria.

“Como atletas, pensamos sempre nos lugares mais altos da classificação, mas, sendo realista, não estou a esse nível ainda”, sustenta de pronto, com a mesma rapidez de um ‘sprint’.

Daniela Campos, filha de mãe holandesa, que gosta “de pastéis de nata e Artic Monkeys” e que até começou no BTT, é hoje uma das ‘craques’ do ciclismo luso. Mas percebe que ainda tem muita estrada para apreender e com ela aprender, na sua curta carreira. E para isso, nesta etapa inédita, lá estarão - no apoio e nos ensinamentos – os dois mais conceituados ases do pedal da missão nacional. É com eles também que a farense espera conversar, na aldeia dos atletas de Saint-Dennis, e ver do lado de fora das baias, quando percorrer o percurso citadino da prova olímpica.

“Rui Costa e Nélson Oliveira são colegas que espero que me transmitam o que sabem para eu ter uma exibição que orgulhe Portugal”, ambiciona a jovem ciclista lusa, selecionada para a vaga atribuída ao país após o 45.º lugar no ranking das nações, em outubro passado, e que lhe valeu o carimbo no passaporte.

Recém-sagrada campeã nacional de estrada e de contrarrelógio, a corredora integra a equipa espanhola Eneicat-CMTeam.

A prova olímpica de ciclismo de estrada, no sector feminino, está marcada para este domingo às 13 horas.