Carolina João e Diogo Costa fecham dia no 11.º lugar na classe 470

Os velejadores portugueses Carolina João e Diogo Costa foram terceiros na segunda regata de 470 misto, mas são apenas 11.º na geral.

Na primeira etapa, a dupla lusa foi desclassificada por ter infringido a regra da bandeira preta na largada. Nenhuma parte do casco de um barco pode estar no triângulo formado pelas extremidades da linha de largada e a primeira marca de percurso no minuto antes da partida.

Este sábado estão previstas mais duas regatas de 470, a primeira das quais às 16:05.

São 10 as etapas, antes da “medal race”, onde vão estar os 10 primeiros classificados.