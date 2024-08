Alcaraz continua a ser feliz em Paris e está na final olímpica

O espanhol Carlos Alcaraz, terceiro jogador mundial, qualificou-se esta sexta-feira para a final de singulares masculinos de ténis dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao bater nas meias-finais o canadiano Félix Auger-Aliassime.

Alcaraz, detentor do torneio de Roland Garros, impôs-se de forma bem vincada ao 19.ª ATP, que bateu em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-1, em uma hora e 16 minutos.

Na final, o espanhol vai defrontar o vencedor do embate entre o sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo e medalha de bronze olímpica em singulares em 2008, e o italiano Lorenzo Musetti, 16.º da hierarquia. O canadiano disputará o bronze com o derrotado.