A comida, as distâncias, os horários... Diogo Ribeiro zangado (e eliminado) em Paris

Foi a despedida de Diogo Ribeiro nos primeiros Jogos Olímpicos em que competiu. O nadador português, de 19 anos, nadou os 100 metros mariposa em 51.90 segundos, valendo-lhe o 20.º lugar das eliminatórias e a eliminação.

Numa entrevista rápida depois da prestação, Ribeiro não era um atleta satisfeito, nem com a sua performance, nem com as condições de Paris 2024.

“Nao estou de todo contente por aquilo que fiz, acho que merecia e conseguia fazer mais”, começou por dizer.

“Vim para aqui a dizer que desde que deixasse tudo na piscina ficava contente, mas sinto que não deixei tudo mas quase tudo. Havia margem para melhoria. Pensava que ia melhorar o tempo, estava no grupo da frente. Comecei só ontem [quinta-feira] a treinar mariposa outra vez, estava com más sensações. Hoje estava melhor…”

As queixas sobre a logística e o funcionamento destes Jogos vieram a seguir. “Sinto que é uma competição que não está a correr bem no geral, não é só a minha natação. Não está a ser uma experiência feliz no resto. A única coisa que está bem é haver sempre autocarros. A alimentação não é boa. O prédio estar longe da alimentação não é bom, estarmos a andar bastante para ir comer o que não é bom mexe connosco. Humidade. Os horários das competições. A própria piscina não tem as melhores condições. Não sou só eu a queixar-me, é toda a gente.”

Apesar de tudo, Diogo Ribeiro admite que podia ter feito melhor, mas prefere trocar a desilusão e o fracasso por outra visão. “É a primeira participação, ganhei experiência. Nunca se perde nada, ganha-se sempre qualquer coisa. Sinto que precisava disto para saber para o que venho nos próximos Jogos.”

O nadador português desvalorizou ainda as questões de profundidade da piscina e confessou ter gostado do ambiente no pavilhão. “Não correu como eu esperava. Agora não posso baixar os braços, quero voltar mais forte.”

Diogo Ribeiro competiu em três provas: 100 metros mariposa esta sexta-feira e, na véspera, chegou às ‘meias’ dos 50 metros livres, depois de vencer a sua eliminatória. Na estreia registou um 28.º lugar nas eliminatórias de 100 metros livres, com o tempo de 48.88 segundos.