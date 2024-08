Um exemplo do espírito olímpico. Atletas das Coreias do Norte e do Sul tiram selfie em conjunto

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul continuam a simbolizar uma das divisões geopolíticas mais sensíveis e instáveis em todo o mundo, mas no desporto, essas questões costumam ficar à porta das competições em que atletas são todos colegas de profissão.

Num exemplo do verdadeiro espírito e valores olímpicos, um grupo de atletas das duas Coreias, que partilharam o pódio na modalidade de ténis de mesa de pares mistos, tiraram uma selfie no final da competição.

A Coreia do Sul alcançou o bronze, enquanto a Coreia do Norte conquistou a prata. O país vencedor foi a China.

No final, depois da entrega dos prémios, os seis atletas dos três países tiraram uma fotografia em conjunto.

O autor da fotografia foi o sul-coreano Lim Jong-hoon que, mais tarde, à imprensa do país, conta que deus os parabéns aos norte-coreanos Ri Jong Sik e Kim Yum Yong e aos chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha.