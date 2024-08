Surf retomado, Yolanda Hopkins disputa oitavos de final

A competição de surf dos Jogos Olímpicos foi retomada, esta quinta-feira, com a melhoria das condições climatéricas em Teahupo'o, na Polinésia Francesa, e a portuguesa Yolanda Hopkins vai enfrentar a costa-riquenha Brisa Henessey, nos oitavos de final.

Depois de três dias com a prova suspensa, a organização deu 'luz verde' para o arranque dos 'oitavos' da prova feminina de surf feminino, com a atleta lusa, quinta classificada na estreia do surf nos Jogos, em Tóquio 2020, a entrar na água na oitava bateria, marcada para as 22h12.

E, segundo a informação disponibiliza por Paris 2024, também se vão realizar os 'quartos' do quadro masculino.

As competições de surf decorrem em Teahupo'o, na Polinésia Francesa, a mais de 15 mil quilómetros da capital francesa, mas o período de espera pode estender-se até 5 de agosto.

Yolanda Hopkins é a única surfista portuguesa em prova, depois de Teresa Bonvalot ter sido eliminada na segunda ronda.