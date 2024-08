Saiba que portugueses vão a prova hoje

No atletismo, Ana Cabecinha termina a carreira a competir nos 20km marcha, onde estará acomoanhada por Vitória Oliveira. São as primeiras portuguesas a ir a prova esta quinta feira, com início marcado para as 8h50, depois de ter sido adiada pelas condições devido às condições meterológicas.

O Judo também conta com dois atletas portugueses. Patrícia Sampaio participa nas eliminatórias da categoria -78kg, com arranque marcado para as 9h10 e, na categoria -100kg apresenta-se Jorge Fonseca, a partir das 10h15. Ambos lutam por um lugar nas finais, agendadas para as 15h00.

A natação é a modalidade com mais portugueses em prova. A primeira a entrar na piscina será Camila Rebelo, nas eliminatórias de 200 metros costas, às 10h00. Passados 18 minutos, Miguel Nascimento e Diogo Ribeiro competem nos 50 metros livres. Se forem bem sucedidos, os três atletas podem ir novamente a jogo esta quinta feira - Diogo e Miguel nas meias finais, às 19h46 e Camila Rebelo poderá lutar na final, prevista às 20h19.



Do conjunto de atletas faz ainda parte Eduardo Marques participa às 11h15 na prova de vela - ICLA 7, regatas 1 e 2 .

A portuguesa Filipa Martins é a que entra em competição mais tarde. A portuguesa quer fazer história na final inédita all-around de ginástica artística, com marcada para as 17h15.